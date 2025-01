Quotidiano.net - Padova è la città italiana in cui si va più in bici

Da quattordici anni il Giretto d’Italia scatta un’istantanea delle abitudini di spostamento legate alla mobilità attiva nei capoluoghi del Paese, cercando di comprendere come varia il modal share degli italiani in ambito urbano. I risultati quest’anno parlano chiaro: èladove si va più incletta, seguita da Piacenza al secondo posto e da Bolzano al terzo. Questo dunque il podio dell’iniziativa di Legambiente che premia i Comuni e le aziende più impegnati sulla mobilità sostenibile. La 14esima edizione del Giretto si è svolta durante la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile e ha visto la partecipazione di 22 comuni sopra i 15 mila abitanti e 17 aziende. Legambiente ha installato 154 checkpoint per il calcolo degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. In totale, sono stati registrati oltre 39mila passaggi conclette e monopattini elettrici.