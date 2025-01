Ilfoglio.it - Nelle tasche di Pyongyang: gli indizi dell'alleanza tra i soldati nordcoreani e il Cremlino

Leggi su Ilfoglio.it

Sumy, Ucraina. “La resistenza è inutile”. “Arrendetevi”. “Siete tutti circondati”. Le frasi, stampate in coreano con approssimative traslitterazioni in russo su un pezzo di carta logoro, che le truppe ucraine hanno detto di aver preso da un soldato nordcoreano morto questo mese, offrono una visione rilevante di come la Russia sembra aver preparato i suoi nuovi alleati a fare prigionieri gli ucraini durante i loro assalti in prima linea. Le truppe ucraine stanno utilizzando questi documenti e altri oggetti recuperati sul campo di battaglia per comprendere meglio le migliaia di truppe nordcoreane che hanno assaltato le loro posizioniultime settimane, nell’ultima escalation globalea guerra tra Russia e Ucraina. Gli oggetti e i racconti deiucraini sugli incontri con le forze nordcoreane dipingono un quadroe segrete truppe nordcoreane – la cui esistenza non è stata confermata né dalla Russia né dalla Corea del nord – come altamente motivate, organizzate, ben addestrate e meglio equipaggiatea fanteria russa, anche se subiscono pesanti perdite.