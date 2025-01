Lanazione.it - Navico chiude lo stabilimento di Montespertoli: licenziamento per 27 lavoratori

(Firenze), 21 gennaio 2025 -lodicollettivo per 27. “Dopo nove mesi di incontri infruttuosi – si legge in un comunicato firmato da Fiom Cgil Firenze-Prato-Pistoia - nei quali l'azienda si è sistematicamente rifiutata di esplicitare le sue intenzioni circa lodi Montagnana (, Fi), la risposta è arrivata. Oggi infatti abbiamo ricevuto, per il tramite di Confindustria, la procedura dicollettivo per i 27dellaRBU Italia Srl motivata da una scelta del Gruppodi ridurre i costi attraverso la razionalizzazione dell'attività dei siti produttivi”. L'azienda, che opera nel settore della progettazione, produzione, assemblaggio, manutenzione di sistemi elettronici e dispositivi di controllo e di sicurezza marittimi e terrestri, "intende dunque dismettere lofiorentino per spostare l'attività in Messico”.