Napoli, incidente vicino all'aeroporto: auto distrutta contro il palo della luce

Unsi è verificato ieri pomeriggio in via Cupa Capodichino, dove un’è finitaun, causando danni sia alla vettura che all’impianto di illuminazione pubblicazona.Il conducente, rimasto ferito, è stato soccorso e trasportato in ospedale con politraumi. Decisivo è stato l’intervento di Giuseppe Alviti, presidente dell’Angpg, che si trovava sul posto in quel momento.Alviti, che ricopre anche il ruolo di responsabile per il dipartimento legalità e vivibilità del territorio di Forza Italia, ha ribadito l’importanza di misure preventive per evitare incidenti simili. Tra le proposte, ha sottolineato la necessità di installare dossi stradali per migliorare la sicurezza, specialmente in considerazionepresenza di una scuola elementare nelle vicinanze.