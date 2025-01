Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2025 in DIRETTA: Ljutic mette pressione a tutte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02 Manche importante di: si porta al comando con 62 centesimi su O’Brien, può guadagnare tante posizioni.14.00 O’Brien, nonostante tanti errori, si porta al comando con 21 centesimi su Lie e Della Mea. L’azzurra, nel peggiore dei casi, finirà 13ma: basterà per venire convocata ai Mondiali? Tocca alla croata Zrinka(-0.06).13.58 Brunner è quarta a 51 centesimi. Ricordiamo che c’è una coppia di testa composta da Della Mea e Lie. Mancano ancora 12 atlete. Adesso l’americana Nina O’Brien (-1.13).13.57 Lie va al comando a pari merito con Della Mea! Dunque per l’azzurra c’è il miglior risultato in carriera. Speriamo sia un punto di partenza, non d’arrivo. A 26 anni può ancora dare molto allo sci italiano. Tocca all’austriaca Stephanie Brunner (-1.