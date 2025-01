Oasport.it - LIVE Djokovic-Alcaraz 4-6, 6-4, 6-3, 1-0, Australian Open 2025 in DIRETTA: c’è il break! Serbo con il destino nelle proprie mani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Sbaglia la milionesima risposta di dritto lo spagnolo.15-15 Prima vincente.0-15 Cede la gamba destra sul dritto in allungo a.1-0 Mamma mia. Errore gratuito gravissimo dopo il servizio di.30-40 Notizia! Ha sbagliato una risposta. Di dritto.15-40 Ci viene da ridere amici di OA Sport. Ha vinto anche questo punto il DIAVOLO! Ennesimo passante di controbalzo diche vince un altro scambio di fino vicino alla rete. Palle, due!15-30 Doppio fallo (4°).15-15 Nuova risposta nei piedi in centro die punto.15-0 Ace (7°) di. Serve lui stavolta per primo.4-6, 6-4, 6-3! Non ci sono aggettivi congrui per descrivere l’ultimo punto del parziale. L’iberico ha spinto molto bene, ma ilha trovato un paio di recuperi misteriosi esattamente sulla riga.