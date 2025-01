Ilgiorno.it - L’antico rondò della Cagnola e la moderna delusione di piazza Firenze

Cucchi Arrivo nell’ampio spazio in cui si apre, tra due grandi stradecittà: da una parte corso Sempione e dall’altra viale Certosa. Lafu realizzata alla fine dell’Ottocento, quando ancora non era altro che il molto più piccolo, un borgo rurale diviso tra i Corpi Santi e i comuni di Boldinasco e Villapizzone, prima di essere annesso al comune di Milano. Oggi la zonaè quella che si trova attorno ale Accursio. Una realtà periferica, quellazona, che era ancora rurale cent’anni fa. Lanon è molto ben tenuta, pur con le distinte case che vi si affacciano e anche attraversarla, ampia e circolare com’è, non è cosa molto agevole. In ogni caso mi guardo attorno, curioso, anche per un confronto con quanto vedevo tanti anni fa, quando venivo a trovare persone care nella elegante via Emanuele Filiberto, lì vicina e non distante dello storico Velodromo Vigorelli, dove da bambino mi ero goduto con mio padre persino il grande Antonio Maspes.