Ilfattoquotidiano.it - “La polemica tra la Bruganelli e Presta legata a Bonolis? Uno stereotipo, capitato otto miliardi di volte. Il palco ‘è una droga’ e bisogna stare attenti”: parla Gigi D’Amato, storico agente

L’che segue il personaggio è diventato personaggio.“Alcuni sì”.Oramai è necessario l’per l’.“(Ride) È vero. La riflessione c’è.”Il caso, il caso Amadeus. Le liti trae la. È più complicato seguire i talent?“Non è mai stato semplice”. (è uno dei grandi e storici agenti. In carriera ha seguito e prodda Patty Pravo a Franco Califano e Alessandro Greco. Si definisce “un artigiano” perché ogni passaggio professionale prevede il suo sguardo. A lui chiediamo cosa sta accadendo tra le star e i loro agenti).Cioè?“Ognuno di loro ha una personalità molto differente dal ruolo che appare, quindi la gestione di un terzo non è tanto basata sulla strategia, quanto sulla convivenza quotidiana”.Trad.“L’, soprattutto come me, costruisce un rapporto con la persona”.