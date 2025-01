Liberoquotidiano.it - "La fine di tutto ciò sarà violenta. Che tu sia maledetto, Musk": Roberto Saviano è fuori controllo

L'ultima fantasia della sinistra? Il "saluto romano" di Elonall'Inauguration Day di Donald Trump. Il magnate e braccio destro del presidente degli Stati Uniti, nel corso del suo intervento dal palco della Capital One Arena di Washington, si è prima battuto la mano sul cuore per poi stendere il braccio verso il pubblico. Un gesto che, alle nostre latitudini, è stato indiscutibilmente bollato come saluto romano. Un'isteria progressista collettiva, fomentata anche dal fatto cheha poi rimosso il video che mostrava il gesto dal suo profilo X, una scelta dovuta alle polemiche che aveva suscitato. Mister Tesla ha anche risposto al fuoco, parlando di "trucchi sporchi" per screditarlo. "Francamente, hanno bisogno di trucchi sporchi migliori. L'attacco tutti sono Hitler è così logoro", ha scritto sempre su X il magnate.