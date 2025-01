.com - Instagram lancia “Edits”: l’alternativa a CapCut per editing video avanzato

Nel panorama competitivo dei social media,si muove rapidamente per conquistare il pubblico di TikTok econ l’introduzione di, una nuova app dedicata al.Con una suite di strumenti creativi progettati per migliorare la qualità e la gestione dei contenuti,mira a diventare la piattaforma di riferimento per i creatori di contenuti, offrendo un’alternativa diretta alla popolare app, di proprietà di ByteDance, lo stesso colosso che controlla TikTok.Non riesci a seguire un utente su? Ecco come potresti risolvereUna soluzione avanzata per i creatoriL’app “”, annunciata da Adam Mosseri, capo di, rappresenta un importante passo avanti per Meta nella sua strategia di espansione. Tra le funzionalità principali di questo strumento troviamo:fino a 10 minuti con possibilità di salvare e organizzare bozze in un unico luogo;Timeline avanzata per un controllo completo sull’assemblaggio dei, con strumenti di miglioramento automatico, effetti visivi come schermo verde, sovrapposizioni e transizioni;Scheda d’ispirazione , che fornisce suggerimenti su audio di tendenza e una panoramica in tempo reale dei contenuti popolari su;Registrazione di alta qualità , con supporto per HDR e risoluzioni fino a 1080p;Analisi avanzata per monitorare le performance dei contenuti.