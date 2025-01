Amica.it - Il grande affetto della vecchia zia suora di Tom Holland: quando ha saputo che il nipote fa l'attore si è preoccupata delle sue... finanze

Chiedete a ciascunomigliaia di attori in giro per il mondo: recitare non è un mestiere sicuro economicamente. Apare, anche se ti chiami Tom. Se Zendaya e Tomhanno bisogno di soldiO, almeno, è quello che crede una suaprozia,da tempo immemore in un convento in Irlanda. Che ha avuto la reazione che avremmo avuto tuttihache il suo nipotino faceva l’: «Ha bisogno di soldi?». La preoccupazionereligiosa è diventata ancora piùhache anche la fidanzata – e promessa sposa – di Tom, Zendaya, è un’attrice. Come faranno, questa la sua pena del cuore, a vivere e mettere su famiglia con un lavoro tanto precario?A raccontare il simpatico siparietto familiare è stato il papà di Tom, Dominic, comico di professione.