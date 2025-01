Movieplayer.it - Grande Fratello: Mario Cusitore lascia Uomini e donne per il reality show di Alfonso Signorini, il rumor

Ilcontinua a cercare volti nati nei programmi di Maria De Filippi: questa volta toccherebbe all'ex opinionista. Ilcontinua a sperimentare strategie per risollevare l'interesse del pubblico. Dopo l'annuncio, durante la puntata di ieri sera, del ripescaggio di quattro ex concorrenti, si fanno strada nuovis che potrebbero movimentare ulteriormente ildi Canale 5,con l'ingresso di un nuovo concorrente proveniente dal mondo di. Nuovi ingressi dopo i ripescaggi Nella puntata, sei ex concorrenti eliminati nel corso di questa edizione hanno avuto la possibilità di rientrare in gioco tramite un televoto flash. I candidati al ritorno nella Casa sono: l'attore spagnolo Iago Garcia, Jessica Morlacchi, che aveva deciso di abbandonare .