Grande Fratello chi è stato eliminato | l’annuncio di Alfonso a fine serata

News TV. La ventiquattresima puntata del, trasmessa lunedì 20 gennaio 2025 su Canale 5, ha riservato numerosi colpi di scena e momenti emozionanti per i telespettatori. Il conduttoreSignorini ha aperto lacon un annuncio sorprendente: la possibilità di un ripescaggio per alcuni ex concorrenti, decisione affidata al giudizio del pubblico attraverso un televoto flash. Con il 66% dei voti favorevoli, gli spettatori hanno approvato il rientro in gioco di alcuni ex partecipanti. Il programma si è poi concluso con l’eliminazione di uno dei 9 concorrenti in nomination.Leggi anche: “Conduttore di m**da”:, l’insulto a SignoriniLeggi anche: “”, l’indiscrezione su Eva a poche ore dalla diretta: cosa succedeLe emozioni Un momento particolarmente toccante dellaha visto protagonista Pamela Petrarolo, che ha condiviso con il pubblico il dolore per la scomparsa delManuel, di cui non si hanno notizie da due anni.