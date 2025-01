Romadailynews.it - Giubileo: in Vaticano una mostra per l’evento dedicato al mondo della comunicazione

In occasione deldelin programma per il 29 gennaio, per la prima volta nell’ingresso dell’Aula Paolo VI inil 25 gennaio sara’ allestita unadal titolo: “Comunicare la speranza. Un’altra informazione e’ possibile”, promossa dalla Societa’ San Paolo e dalle Figlie di San Paolo con il patrocinio del dicastero per l’Evangelizzazione e del dicastero per la, e affidata per la realizzazione all’agenzia Mediacor, sotto la regia di Paolo Pellegrini e Simona Borello. Una seconda edizione sara’ da subito disponibile presso la Basilica di Santa Maria Regina degli Apostoli a Roma, centro significativo per gli istitutisocieta’ San Paolo e delle figlie di San Paolo, per poi diventare itinerante nei mesi successivi (sara’ anche possibile prenotarla per iniziative presso istituzioni, centri culturali, parrocchie e realta’ associative).