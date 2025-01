Bergamonews.it - Gigante di Kronplatz: Goggia fuori alla prima manche, Ghisalberti 23a

Leggi su Bergamonews.it

Ildiche si è svolto nella mattinata di martedì 21 gennaio si chiude senza acuti per le tre bergamasche impegnate in gara.Sofianon è riuscita a trovare il feeling in partenza e dopo una quindicina di secondi di gara, nel secondo settore, è uscita in seguito ad una curva verso destra, scivolando e dovendo subito fermare la sua.Ilariaha chiuso al 23° posto complessivo, seconda tra le italiane dopo DMea, dopo aver recuperato tre posizioni rispetto.Alessia Guerinoni, invece, si è fermatacon il 51° tempo, non superando il taglio.Giornata avara di gioie per l’Italia, visto che Federica Brignone ha deragliato in curva nella secondadopo aver siglato il miglior tempo. Vittoria per la neozelandese Robinson, che ha preceduto di 0?56 Lara Gut Behrami e di 0?94 la statunitense Paula Moltzan.