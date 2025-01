Cultweb.it - Dimmi quale disturbo mentale è nei tuoi geni e ti dirò che lavoro sceglierai (o che è meglio per te)

Leggi su Cultweb.it

La scelta delpotrebbe essere influenzata da fattori genetici legati a disturbi mentali, come rivela uno studio pubblicato su Nature Human Behaviour.Esaminando i dati di 421.899 persone tra britannici e americani, i ricercatori hanno trovato correlazioni tra predisposizioni genetiche a disturbi come ADHD (da deficit di attenzione/iperattività), autismo, depressione e schizofrenia e le professioni scelte. Anche se l’effetto genetico è minimo (0,4-0,5%), questa scoperta solleva questioni su come l’istruzione e l’ambiente influenzino le opportunità lavorative di chi ha queste predisposizioni.Artisti e designer emergono come il gruppo più predisposto a disturbi mentali di vario tipo, mentre chi lavora in campo tecnologico tende ad avere caratteristiche genetiche legate all’autismo ma meno probabilità di sviluppare depressione o ADHD.