Thesocialpost.it - Bosh, esplosione in una fabbrica: morte due persone

Leggi su Thesocialpost.it

nella sede Bosch in Germania: due vittime e un feritoUn’avvenuta presso la sede dell’azienda Bosch a Reutlingen, in Germania, ha causato ladi due uomini e il ferimento di un terzo. Secondo il rapporto della polizia, le vittime sono un uomo di 52 anni, deceduto sul colpo, e un collega di 44 anni, morto successivamente in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Entrambi erano dipendenti di un’azienda esterna.Le cause dell’incidenteLe prime indagini indicano che l’sarebbe stata provocata da una fuga di gas. Secondo quanto riferito dalle autorità, i due lavoratori si erano recati nell’area interessata per indagare sulle cause dell’allarme scattato poco prima. Proprio in quel momento si è verificata l’che li ha travolti. Un terzo operaio è rimasto ferito, riportando un trauma, ma non sarebbe in pericolo di vita.