Avigilon lancia la nuova telecamera H6 Mini Dome | sicurezza compatta e intelligente

Riccione, 20 Gennaio 2025 –, leader nelle soluzioni di videosorveglianza avanzate, presenta laUnity H6. Ideale per ambienti retail, commerciali e hospitality, combina design elegante e discreto con tecnologie intelligenti per una protezione continua 24/7.Progettata per interni ed esterni, la H6offre un ampio campo visivo e immagini nitide anche in condizioni di scarsa luminosità grazie all’illuminazione IR opzionale. L’analisi video basata su intelligenza artificiale consente un rilevamento proattivo delle attività sospette. In futuro, aggiornamenti firmware introdurranno funzionalità di Appearance Search e Riconoscimento Facciale per individuare rapidamente persone o veicoli d’interesse.La H6garantisce immagini di alta qualità con risoluzioni di 2, 3 o 5 MP, ottimizzando le risorse di rete grazie al consumo ridotto di banda.