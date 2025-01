Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, un’altra sconfitta che fa rumore

Il giorno dopo la pesanteper 2-0 nel derby contro la Fermana in casaci si è soffermati sui due gol subiti e sul peso che stanno avendo certe ingenuità difensive nel bilancio complessivo di questo campionato. Eppure, dietro, la squadra non ha calciatori alle prime armi, anzi. Mazzarani, capitan D’Alessandro, Nonni, Feltrin, Baraboglia, non sono certo Under alla prima esperienza, ma a volte sembra più che sia la fase difensiva a mostrare qualche crepa di troppo. La rete del vantaggio della Fermana è nata da uno scontro tra due calciatori bianconeri, il raddoppio è arrivato su un eurogol dai 30 metri di De Silvestro che il portiere Pompei neanche ha visto arrivare. È vero che la Fermana ha fatto poco per vincere, ma quando perdi 2-0 le scusanti sono davvero poche. "Abbiamo approcciato bene il secondo tempo – ha dichiarato Mister Seccardini a fine gara – nonostante il doppio svantaggio, il rammarico è non averlo fatto prima contro una squadra rinvigorita da mister Brini.