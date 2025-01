Bergamonews.it - A Vertova incontro sulle pagine di storia della Shoah scritte in Valle Seriana

. Nell’imminenzaGiornata internazionaleMemoria per le vittime dell’Olocausto, che quest’anno coincide con l’80esimo anniversarioliberazione del campo di concentramento di Auschwitz, l’Aula sociale e digitale di via Cardinal Gusmini 9 aorganizza, per venerdì 24 gennaio alle 17, unpubblico dal titolo: Vite travolte e vite salvate:diin, condotto da Silvio Cavati, autore del libro “Ebrei a Bergamo – 1938-1945”, edito da “il Filo di Arianna”.L’opera, frutto di ricerche d’archivio condotte dall’Autore a partire dai primi anni 2000 ed arricchita dai racconti dei testimoni provenienti da fonti diverse, ricostruisce una mappa dettagliata delle vicende di numerosi nuclei familiari presenti nella bergamasca, costretti in quegli anni a subire, prima le conseguenze delle leggi razziali che introdussero divieti, obblighi e restrizioni nei confronti dei cittadini italiani e stranieri di origine ebraica e poi, con l’entrata in guerra, a subire l’espropriazione dei propri beni, l’internamento e infine la deportazione nei campi di sterminio.