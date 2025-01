Quotidiano.net - Tessile

Clerici Tessuto è una delle più importanti realtà tessili mondiali per il settore del lusso, con le sue linee di abbigliamento donna e uomo, accessori e arredamento. Con un secolo di storia alle spalle, l’azienda è oggi un punto di riferimento per i maggiori brand del lusso. Viene fondata nel 1922 da Rachele Clerici e Alessandro Tessuto. Negli anni, l’azienda ha aperto due sedi internazionali, a New York e Parigi: "Sono luoghi in cui i nostri clienti possono iniziare la ricerca e trarre ispirazione dagli archivi", si legge sul sito.