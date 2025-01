Lapresse.it - Taranto, tre operatrici sanitarie aggredite da un paziente

Un nuovo episodio di aggressione ai danni di un sanitario. È avvenuto all’ospedale Moscati died è stato denunciato dalla Cgil: tresarebbero stateda un. “Ennesimo episodio di aggressione fisica ai danni di treall’interno del presidio ospedaliero Moscati diche sono state costrette a far ricorso alle cure del punto di primo intervento dello stesso ospedale a causa dell’aggressione subita da unricoverato in evidente stato di alterazione psico-fisica, peraltro solo al termine del turno perché completamente sole nel reparto. Senza personale medico, socio sanitario né ausiliario”, si legge in una nota congiunta della segretaria provinciale della Cgil di, Cristina Fama, e del segretario generale Cosimo Sardelli.