Sucic giovane talento bloccato dall'Inter, cifre e strategia dell'affare – CdS

L’Inter guarda al futuro e punta forte su Petar, centrocampista croato classe 2003 in forza alla Dinamo Zagabria. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri sarebbero vicini a chiudere l’operazione, con l’intenzione di bloccare il giocatore già ora per poi finalizzare l’acquisto a giugno. NUOVO ACQUISTO – Petar Susic è sempre più vicino all’Inter. L’interesse per il centrocampista croato è emerso con forza nelle ultime settimane, e i contatti tra le parti stanno proseguendo con risultati positivi. Sul tavolo ci sarebbe un’offerta di 12 milioni di euro più 3 milioni di bonus, una cifra ritenuta adeguata dalla Dinamo Zagabria per lasciar partire il. Ladell’Inter è chiara: concludere l’accordo nei primi giorni di giugno, così da permettere al giocatore di essere tesserato in tempo per il Mondiale per club, in caso di qualificazione nerazzurra.