Tpi.it - Sanremo 2025, Damiano David super ospite della seconda serata

Leggi su Tpi.it

Comincia a prendere sempre più forma l’ormai imminente Festival di. Dopo l’annuncio dei co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti e il nome delprima, Jovanotti, oggi il direttore artistico ha svelato il nome delkermesse: sul palco dell’Ariston il 12 febbraio arriva. Ad annunciarlo lo stesso Conti in collegamento durante il pre-ascolto dei brani diper la stampa.Il frontman dei Maneskin, che ha recentemente rilasciato i singoli ‘Born with a Broken Heart’ e ‘Silverlines’, che faranno parte del suo primo album da solista in uscita nel, tornerà dunque su un palco che ha sancito la sua consacrazione a livello nazionale e internazionale.