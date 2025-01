Ilrestodelcarlino.it - Ragazzi morti a Vignola: erano amici inseparabili

Modena, 20 gennaio 2025 – Abitavano entrambi a Marano sul Panaro, in provincia di Modena, i dueieri notte in un tragico incidente stradale in cui è rimasto ferito gravemente anche un terzo amico che era sulla stessa auto. Idris Kreshpaj aveva appena 18 anni: era nato a Pavullo e viveva con la famiglia a Marano. Nello stesso palazzo abitava anche Rida Sidrine, 24 anni, di origine marocchina, ma residente nel comune collinare del Modenese. I duedunque vicini di casa eda sempre. L’incidente è avvenuto intorno alle 21 sulla via per Sassuolo, nel territorio di: il ragazzo più grave, un ventenne, è in Rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna. I medici hanno fatto di tutto per stabilizzare le sue condizioni, ma la prognosi resta strettamente riservata.