Piperspettacoloitaliano.it - Quando esce Doc con Molly Parker su Rai 1, grandi ascolti tv per il remake americano di FOX

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Dal successo di DOC Nelle Tue Mani in Italia, è nato ufficialmente ilintitolato semplicemente DOC su Fox. La versione statunitense segue la storia della dottoressa Amy Elias, una dottoressa brillante e tenace che perde otto anni della sua memoria a causa di una lesione cerebrale. Deve navigare nella sua nuova realtà mentre cerca di continuare la sua carriera in medicina. Lei sarebbe in realtà il personaggio reboot di Andrea Fanti. Mava in onda Doc consu Rai 1 ?Glitv di Doc su Fox, ilconvince la criticaNegli USA l’adattamento di Doc ha debuttato quasi con gli stessi numeri del colosso di Grey’s Anatomy, raggiungendo 2.220 milioni per la prima puntata. Anche le recensioni sembrano assolutamente positive. Vi riportiamo, ad esempio, quella di Variety “I drammi ospedalieri saranno probabilmente sempre un punto fermo in televisione.