Secoloditalia.it - Prima Giornata del Rispetto in memoria di Willy Monteiro. Mattarella: “Valore universale contro l’odio”

Leggi su Secoloditalia.it

Si celebra ladel, oggi lunedì 20 gennaio. Istituita all’unanimità dal Parlamento nel 2024 per per iniziativa di FdI, è nata per sensibilizzareogni forma di bullismo e discriminazione. La data non è casuale: è il giorno di nascita diDuarte “brutalmente assassinato” nel 2020, ricorda il presidente Sergioin una nota, “nel tentativo di difendere un amico in difficoltà”.Il presidente: “Ilè l’antidoto”La, spiega il presidente della Repubblica, “intende contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica circa la necessità di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo“. Il, sottolinea il Capo dello Stato, “èin ogni dimensione.verso sé stessi,verso gli altri,verso il pianeta: rappresentano il primo passo per una società vivibile, che assume i criteri della solidarietà, della coesione sociale, della reciproca accoglienza, della sostenibilità.