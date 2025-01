Ilrestodelcarlino.it - Prende il caffè al bancone del bar e sta male: intossicato

Fermo, 20 gennaio 2025 – E’ andato are unal bar con fa di solito ma, dopo averlo bevuto insieme ad un bicchiere d’acqua, ha iniziato a sentire bruciore alla gola e allo stomaco, per poi accusare un malore. Una volta trasportato al pronto soccorso e dopo attente analisi, è emerso che si trattava di un avvelenamento. Indaga la polizia sul drammatico episodio che si è consumato all’interno di un bar di Fermo e di cui è rimasto vittima un 65enne fermano di origini albanesi, attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Murri. Il fatto si è consumato sabato sera, quando l’uomo dopo cena si è recato al bar vicino alla sua abitazione, un locale che frequenta quotidianamente. Dopo aver preso une poi aver bevuto un bicchiere d’acqua, ha immediatamente sentito un fastidio alla gola e subito dopo un forte dolore allo stomaco.