Papa Francesco a Che tempo che fa | Italia non fa figli faccia entrare migranti

a Cheche fa: “non fa”Non le manda a direnel corso della lunga intervista a Cheche fa trasmessa ieri. Ospite da Fabio Fazio, Bergoglio ha affrontato vari temi di attualità tra cui quello dei, anche in relazione all’. “L’ha un’età media di 46 anni, non fa”, ha detto il Pontefice, ribadendo che ci sono quattro aspetti fondamentali: il migrante va “assunto, accompagnato, promosso e integrato. In Argentina abbiamo un’esperienza di integrazione. Tutti integrati. Ma se il migrante non è integrato è un problema”.Quindi ilha parlato della tregua a Gaza scattata oggi col rilascio delle prime tre donne israeliane ostaggio di Hamas e del Giubileo. “La pace è superiore alla guerra sempre.