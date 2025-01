Pagelle Inter-Empoli 3-1 | voti e tabellino i nerazzurri rispondono al Napoli

Leggi su Sportface.it

Ventisettesima vittoria in trentaquattro partite per l’contro l’. In casa contro i toscani, vincendo la quattordicesima nelle ultime quindici contro questa avversaria, la squadra di Simone Inzaghi, oggi squalificato, reagisce al pari contro il Bologna, che aveva deluso un po l’ambiente, e soprattutto risponde ale rilancia ulteriormente la corsa scudetto, ormai probabilmente un discorso a due con l’ex Conte.Ancora una volta, va detto, la tenuta difensiva è il neo di questa squadra: ha subito già 13 gol in casa in 11 sfide, in tutte le 19 casalinghe dello scorso anno erano stati appena 11, e soprattutto ha subito un altro gol nel finale, al quale stavolta ha potuto reagire con il gol nel finale che ha chiuso ogni discorso. Per i toscani, precipitati vicinissimi alla zona retrocessione dopo un ottimo avvio, c’è invece da considerare un dato ben preciso: considerando solo il rendimento dei primi tempi, l’sarebbe sesto in classifica in questo campionato con 30 punti, sarebbe ultimo invece considerando solo i secondi tempi.