Oroscopo Febbraio | Pesci

Leggi su .com

Life&People.it 2o– 20 marzo, negli ultimi due anni, il passaggio di Saturno ha consolidato la tua maturità, invitandoti a vivere con più consapevolezza e a gestire le responsabilità con maggiore determinazione. Tuttavia, Venere nel tuo segno ha risvegliato in te una dolcezza nascosta e una voglia di sognare che sembravano sopite. Con Venere in Ariete da inizio, il tuo bisogno di amore si rinnova con nuove prospettive e intensità. Da metà mese, l’ingresso di Mercurio nel tuo segno amplificherà la tua creatività e ti aiuterà a esprimere la tua natura poetica con un’autenticità irresistibile. La retrogradazione di Marte ti invita a ritrovare il contatto con le tue passioni più profonde. L’amore, in tutte le sue forme, tornerà a essere il tuo punto focale, permettendoti di sognare senza limiti.