Nel mio ristorante è vietato l'ingresso agli ispettori Michelin". Un grande chef si ribella alla guida francese

«Non voglio più far parte di quella, né avere a che fare con queste persone. Sono brutta, brutta, brutta gente». Queste parole pronunciate qualche anno fa da Marc Veyrat tornano di estrema attualità. Iltorna a far parlare di sé, e del suo antagonismo nei confronti di, dopo l'apertura del suo nuovo, inaugurato nel cuore di Megève in Alta Savoia, in cui ha appesoporta un cartello dal contenuto inequivocabile: «l’della».In un'intervista a Le Parisien racconta della sua nuova avventura gastronomica: «Mi hanno detto che ero un pazzo a riaprire ungourmet, chemia età avrei dovuto piuttosto divertirmi. Ma il mio è il lavoro più bello del mondo, è come se fossi in vacanza tutti i giorni.