Lutto in Serie A, muore una leggenda del calcio

Grande tragedia nel mondo del. E’ un grande campione,improvviso ed è venuto a mancare davvero poco fa. Spesso nel mondo delvediamo i giocatori come degli eroi, persone fuori dal comune che sembrano essere immortali. Per questo vicende come quella di Bove – svenuto in campo ci hanno lasciato con il fiato sospeso e in generale quando viene a mancare un nostro beniamino – giovane o più anziano – è sempre una grossa tragedia. Questoha lasciato tutti distrutti nelle ultime ore.inA,unadel(Ansa) TvPlayE’ venuto a mancare all’età di 84 anni unadeldel calibro di Denis Law, attaccante della Nazionale scozzese e che ricordiamo nel Manchester United dove ha ottenuto tantissimi successi. Ha giocato 11 anni nei Red Devils dove ha vinto 2 campionati, una coppa dei campioni e diverse coppe.