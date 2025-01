Ilrestodelcarlino.it - Lutto a Reggio Emilia: è morto Andrea Corradini

, 20 gennaio 2025 – Un graveha colpito nella notte tra ieri e oggi. È venuto infatti a mancare, dopo una serrata lotta di anni contro una grave malattia,, imprenditore conosciutissimo in città sia per l’attività commerciale, la Ciclidi via Kennedy, sia per la sua passione per le corse ciclistiche. L’uomo, 49 anni, aveva reso note le gravità delle sue condizioni anche sui social e non a caso i medesimi sono stati inondati da decine di messaggi di cordoglio, giunti da colleghi, amici, e appassionati delle due ruote. Scritti pieni anche di ricordi personali degli autori nel descrivere il rapporto con il commerciante deceduto. La sua voglia di vivere e di affrontare, giorno per giorno, ogni tipo di situazione lo aveva portato anche, nel 2020, in pieno lockdown da pandemia Covid, a pubblicare un video sulla voglia di ricominciare, nonostante le oggettive difficoltà della situazione.