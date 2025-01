Formiche.net - L’Europa non tema troppo i dazi di Trump. Parla Simoni (Luiss)

al tempo di Donald, parte seconda. Nelle ore in cui il 47esimo presidente degli Stati Uniti giurava con la mano sulla Bibbia, aprendo la sua seconda amministrazione non consecutiva, in Europa la domanda circolata in queste settimane si faceva più insistente: e adesso? Che nel Vecchio continente, e in Italia, ci sia una certa preoccupazione verso la nuova, probabile, stretta commerciale americana, è un dato di fatto., che già sconta gli effetti di una concorrenza cinese piuttosto aggressiva, quando non sleale, non può certo permettersi un ulteriore inasprimento sul versante delle esportazioni. E allora, quale lo scenario? E quali gli, eventuali, piani B? Formiche.net ne hato con Marco, economista, manager e docente di Politica economica in tempi di crisi alla