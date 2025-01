Superguidatv.it - Leo Gassman: “Bennato è il nostro Bob Dylan, oggi la gente non legge e non si informa più”

Leoha partecipato come ospite alla premiere di “A Complete Unknown”, il film dedicato alla vita delndario Bob. Nell’intervista con SuperguidaTV l’artista ha espresso la sua ammirazione per il cantautore americano, definendolo un punto di riferimento inarrivabile.ha anche citato Edoardocome l’alter ego italiano di, sottolineando quanto quest’ultimo abbia influenzato la scena musicale nostrana. Inoltre, ha affrontato temi legati alla musica contemporanea, evidenziando la rarità di messaggi sociali e politici incisivi e la scarsa popolarità di questi temi tra il pubblico di.Leo, intervista alla prima del film su BobSiamo alla Prima del film su Bob. Per un cantautore, credo che sia un punto di riferimento forse inarrivabile.