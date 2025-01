Quotidiano.net - Lauren Sànchez, look audace all’insediamento di Trump: l’abito di lady Amazon scatena le polemiche

Roma, 20 gennaio 2024 –ha deciso di non passare inosservata alla cerimonia di insediamento di Donald, fidanzata del fondatore diJeff Bezos, si è presentata con unoutfit, composto da un completo giacca-pantalone bianco, che lasciava intravedere un corsetto di pizzo, alla rotonda di Capitol Hill, dove si è tenuto il giuramento del nuovo presidente degli Stati Uniti. (L-R)Sanchez,founder Jeff Bezos, Google CEO Sundar Pichai and Tesla and SpaceX CEO Elon Musk attend the inauguration ceremony before Donaldis sworn in as the 47th US President in the US Capitol Rotunda in Washington, DC, on January 20, 2025. (Photo by SAUL LOEB / POOL / AFP)ha partecipato alla cerimonia ufficiale di giuramento al fianco del futuro marito, invitato insieme ad altri dirigenti di grandi aziende tech come Mark Zuckerberg e Elon Musk.