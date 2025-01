Ilrestodelcarlino.it - La Virtus sale in cattedra con Vaulet e Morina. Fiorenzuola alle corde dopo la partenza sprint

9174: Pinza 8, Kadjividi 10, Anaekwe 2, Zangheri 5, Ambrosin 3, Fiusco, Masciarelli 13,22, Ricci 8,20, Santandrea, Vannini. All. Galetti.: Voltolini 7, Biorac 13, Negri 3, Spizzichini 3, Emir 21, Bottioni 13, Gaye 2, Clerici, Colussa 6, Galassi, Seck 6, Redini. All. Dalmonte Arbitri: Di Salvo e Giustarini Note: parziali 15-27; 45-39; 70-55. Tiri da due:Imola 20/37;20/36. Tiri da tre: 10/25; 9/30. Tiri liberi: 21/28; 7/9. Rimbalzi: 42; 28. Lanon sbaglia e vince la sfida con. In questo periodo dell’anno conta solo fare risultato, i gialloneriaver mandato al tappeto Mestre, si sono ripetuti anche con gli emilianinati dal coach imolese Lorenzo Dalmonte. Era troppo importante, gli imolesi hanno faticato nel primo quarto chiuso sotto di 12, poi sono saliti inlasciando poco ai piacentini; gli uomini di Gianluigi Galetti si sono presi i due punti in vista del prossimo appuntamento sul campo dellaRagusa.