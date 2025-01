Lanazione.it - La tragedia di Calafuria e il dolore: "Stefano era una persona speciale"

Anche il cielo, ieri, è rimasto grigio sopra San Miniato. Quasi volesse piangere. La città è sconvolta per la morte improvvisa diPalagini, 55 anni, agente di pellami, colto da un malore sabato mentre si trovava in acqua per un’immersione nella zona di. Un malore che non gli ha lasciato scampo: è andato in arresto cardiaco ed è stato rianimato a lungo sul posto prima di essere trasferito a Pisa con l’elisoccorso, in condizioni che sono apparse purtroppo, fin da subito, disperate. Quello di ieri è stato il primo giorno delper tutti, per i familiari, i parenti e per gli amici della città, increduli che il "Pala", come veniva confidenzialmente chiamato, non ci sia più, per la mezz’oretta di chiacchiere in piazza, davanti Sant’Urbano – ieri gli amici più stretti si sono riunitì proprio lì, alla spicciolata, quasi a cercarlo ancora – a parlare di politica, di sport, di viaggi, di mete raggiunte e di quelle sognate, a parlare di boschi e di funghi, di passeggiate e di gite nelle profondità del mare, per vedere le meraviglie che l’acqua seppellisce.