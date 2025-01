Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, il gesto sfuggito a tutti: come fulmina Rune dopo la (ridicola) furbata | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il solito Holger, che a uscite a vuoi ci ha abituato frequentemente. Unnel match perso contro, ha fatto venire ail nervoso. Tutto è partito dall'indisposizione del numero uno al mondo, a cui ha tremato la mano destra. Credendo di potercela fare, ha chiesto Mto (un medical timeout)aver perso il servizio nell'ottavo gioco e prima che l'avversario servisse per il set, scatenando lo sguardo di odio diche ha chinato il capo, bofonchiato qualcosa e ha fatto la faccia di chi pensa “;a tu guarda questo, è sempre lo stesso.".ha detto di avere un fastidio al ginocchio destro, forse facendolo a posta o forse no,un incontro estenuante per le condizioni climatiche (il grande caldo) e per l'intensità degli scambi. Con di mezzo anche una sosta di 15 minuti per la rottura del gancio della base della reteun servizio di