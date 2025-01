Ilrestodelcarlino.it - "Iniziai negli anni ’70: era normale. Giusto vietarlo, problema culturale"

Lauro Biondi, classe 1954, ex consigliere comunale, prima nelle fila del Partito Repubblicano poi in quelle di Forza Italia nella prima giunta Zattini. A vent’dall’introduzione della legge Sirchia, ripercorre la sua lunga esperienza da fumatore e i cambiamenti che la norma ha imposto: dalle sigarette accese da giovane alle abitudini quotidiane, profondamente influenzate dal divieto. Biondi, da quanto fuma? "Ho iniziato all’età in cui ho potuto disporre dei soldi: avrò avuto 14. Parliamo degli’70: fumare eraed evocava un senso di libertà. Il contesto era molto diverso allora. Andando avantisono arrivato a superare abbondantemente il pacchetto al giorno". È riuscito a diminuire? "Ci ho provato ma senza convinzione. Il cardiologo a ogni controllo si raccomanda di non fumare ma mi è rimasto solo questo vizio.