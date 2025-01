Sport.quotidiano.net - Il pilota di cesa e i complimenti della sua scuderia. Marrini, settimo sigillo alla Dakar: "Mi ero sempre ritirato, finirla è una grande gioia»

festa per Stefanoche ha concluso la sua settima. "e grazie per aver rappresentato al meglio lain quella che daè la gara più dura al mondo" afferma il presidente di Speed Motor Tiziano Brunetti., ha sostituito Christiano Gabbarrini. Per il 50ennedila settima partecipazione (a distanza di cinque anni dall’ultima) è stata coronata dal raggiungimento del principale obiettivo: al volanteCan-Am Maverick X3, con navigatore Matteo Lardori di Montalcino, è infatti riuscito a portare a termine laimpresa in terra di Arabia Saudita, iniziata venerdì 3 gennaio a Bisha e conclusa venerdì 17 a Shubaytah, per un totale di 7700 chilometri nei quali deserto e rocce l’hanno fatta da padroni, con tutti gli imprevisti e i rischi che possono capitare in ogni momento.