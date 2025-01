Tuttivip.it - “Ho paura, che fa!”. Grande Fratello, lo vedono così ed è allarme: “Va aiutato, fatelo uscire di qui”

Leggi su Tuttivip.it

La notte scorsa, la casa delè stata teatro di una nuova esplosione di rabbia da parte di Lorenzo Spolverato. Il concorrente, già noto per i suoi scatti d’ira, ha sorpreso coinquilini e pubblico con una sfuriata che ha incluso urla e pugni contro il muro del bagno. Questo comportamento ha scosso profondamente alcuni degli inquilini, in particolare Eva Grimaldi, che si è detta impaurita e ha cercato invano di far riflettere Shaila Gatta sul comportamento del fidanzato.Lorenzo ha perso la pazienza dopo un acceso confronto con Shaila, sua compagna nella casa. Nonostante la regia abbia cercato di minimizzare l’accaduto, inquadrando altre stanze, i fan e gli inquilini hanno sentito chiaramente le urla provenire dal bagno.Nel frattempo, Eva Grimaldi, visibilmente turbata, si è rivolta a Pamela Petrarolo in cucina chiedendo spiegazioni: “Ma che cosa sta succedendo? Io hoqui”, ha detto l’attrice.