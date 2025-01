Lanazione.it - Gruppo consiliare Pd: “Nisini si assuma le sue responsabilità, servono azioni concrete per il futuro di Arezzo”

Leggi su Lanazione.it

, 20 gennaio 2024 – “Non possiamo restare in silenzio di fronte alle recenti dichiardella deputata Tiziana, eletta nel collegio di, sulla questione della stazione Medioetruria, un progetto cruciale per il nostro territorio” così ilPD. “In un primo momento, la parlamentare ha dimostrato totale disinteresse per l'iniziativa, probabilmente per non contraddire le posizioni della Lega, che sosteneva la localizzazione a Creti, una scelta evidentemente penalizzante per. Ora, dopo la sconfitta elettorale di Donatella Tesei in Umbria,continua a non prendere posizione, delegando ognialle Regioni Toscana e Umbria. Ricordiamo alla deputata che il suo partito non solo ha sostenuto un progetto di stazione sfavorevole per, ma ha anche sottratto 300 milioni di euro destinati alla realizzazione della E78 – un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo economico dell’area – per finanziare il progetto del ponte sullo Stretto di Messina.