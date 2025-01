Bergamonews.it - ?Gasperini lancia Palestra e avverte: “Sturm squadra forte, è una sfida decisiva”

Bergamo. La vittoria manca da un mese, ma per l’Atalanta questo non è un peso: le prestazioni ci sono state, soprattutto con Atalanta e Napoli, i segnali confortanti non mancano. Insomma, Gian Pieronon sembra particolarmente preoccupato di questo momento negativo, parlando esclusivamente in termini di risultati. “E poi giocare subito ci fa indubbiamente bene” afferma il tecnico nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia dellacon loGraz, che può rivelarsiper guadagnarsi il passaggio del turno, ovvero la matematica certezza di finire dentro le prime 24 della Champions League in caso di vittoria. “Può essere”, dichiara.Il tecnico annuncia che nella formazione titolare sulla destra ci sarà il classe 2005 Marco, finora impiegato dal primo minuto solo in Coppa Italia contro il Cesena: recuperato Juan Cuadrado, che “a tratti ha avuto lo sprint dei giorni migliori”, mentre Zaniolo sarà out per questa partita, ma non allarma.