Fratelli d'Italia lancia la corsa verso le regionali: Cirielli arriva nel Sannio

Tempo di lettura: < 1 minutoSbloccare il potenziale dell’Africa sfruttando sinergie e partenariati, con il sostegno di nuovi strumenti di finanziamento. Sarà sicuramente questo il centro della discussione che si terrà Giovedi 30 Gennaio alle ore 17:30 presso il Teatro Comunale di San Bartolomeo in Galdo. Una tavola rotonda organizzata dasul tema ‘Il meridione e il Piano Mattei’ tema su cui si è contraddistinto l’impegno del Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edomondo, a cui saranno affidate le conclusioni. E proprio il leader del partito in campania, nonchè maggior indiziato per la candidatura alla presidenza della Regione Campania per il Centrodestra, partirà dalil suo tuor in giro tra le cinque provincie.