Dumfries: «Molto felice di aiutare l'Inter. Rinnovo? Mia volontà sempre chiara!»

Denzelha parlato nella conferenza stampa successiva a Inter-Empoli, sfida vinta dai nerazzurri per 3-1. Di seguito le sue dizioni.CONFERENZA STAMPA – INTER-EMPOLI 3-1Quant’era importante dare un segnale?Eraimportante. Il Napoli ha giocatobene ieri, ma noi dobbiamo guardare alla nostra posizione per migliorarci. Vincere è stata la risposta giusta.Questo è il tuo miglior momento al?Non so, ma quello che posso dire è che sto lavorando ogni giorno con lo staff. Mi sentoper il fatto di giocare e dila squadra. Voglio continuare a lavorare tanto e migliorare giorno dopo giorno.Vi pesa il fatto di avere una partita in meno?Non possiamo farci nulla, dobbiamo guardare a ogni partita senza pensare ad altro. Per ora stiamo facendobene, bisogna continuare così.