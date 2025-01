Thesocialpost.it - Difesa, Crosetto: “Presto i nostri ufficiali in Ucraina per migliorare strategie difensive”

Il ministro della, Guido, ha aperto alla possibilità di inviareitaliani ine Medio Oriente per studiare sul campo i recenti conflitti. Durante una cerimonia,ha spiegato: “Probabilmente servirà mandare glia capire cosa è successo, come si è combattuto, quali lezioni possono apprendere le nostre forze armate. Per imparare da ciò che è successo e prevenire”.Leggi anche: Meloni incontra Trump, ma il nodo sono i dazi: lo sforzo di Giorgia per salvare la nostra economiaSecondo il ministro, la conoscenza diretta delle dinamiche belliche è fondamentale per preparare Esercito, Marina e Aeronautica a eventuali sfide future. “Il nostro compito è difendere. Capire come si sono sviluppati gli attacchi all’può essere utile per prepararci.