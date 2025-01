Amica.it - Da "Shining" a "It", da "Stand by me" a "Misery non deve morire": le imperdibili trasposizioni cinematografiche dei romanzi di Stephen King

Siete appassionati di horror e thriller? Niente come i film tratti dai libri di(nato nel 1947 a Portland, Stati Uniti), può provocare paura e terrore anche per le scene agghiaccianti e indimenticabili. Considerato uno dei maggiori scrittori viventi,sa raccontare le inquietudini e le perversioni dell’animo umano meglio di chiunque altro. Moltissimidi(il nome si pronuncia Stiven) – in Italia pubblicati da Sperling & Kupfer – hanno dato vita a film, telefilm e miniserie e sono diventati grandi cult, nonostante esiti alterni al botteghino e controversie, anche fra i registi e lo scrittore. Per esempio, la versione cinematografica di, firmata Stanley Kubrick, è un’indagine sulla follia che ha portato il film verso una dimensione metafisica ma ha eliminato l’elemento soprannaturale, sfumato e ambiguo, molto amato dall’autore americano.