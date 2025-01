Inter-news.it - Collovati pronostica: «Scudetto? Inter o Napoli! C’è un motivo»

non ha dubbi: losarà cosa tra. E potrebbe incidere un fattore ben preciso in questa corsa.LOTTA A DUE – Fulvio, su Tmw Radio, ha detto la sua sulla corsariducendo il tutto ad una bagarre tra: «Champions in bilico? È difficile sia per il Milan che per la Juve. Le prime tre mi sembra che siano abbastanza consolidate.vinceranno lo, poi c’è l’Atalanta. Milan e Juventus devono giocarsi il quarto posto con la Lazio e non è così scontato. Il Milan è ottavo, la Juventus quinta e la Fiorentina deve recuperare anche una gara. E’ ancora tutto in ballo. La realtà è amara ma va detta. Penso che alla fine sarà lotta a due. L’Atalanta bisogna rispettarla, Gasperini ti fa lavorare sodo e un po’ di stanchezza poi la paghi, visti i due impegni.